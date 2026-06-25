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Jueves, 25 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Crudo testimonio de un hombre tras fatales terremotos en Venezuela: "Mi familia quedó atrapada, mi esposa y dos hijos; no hay más nada que recuperar"

junio 25, 2026
Por: Nucho Martínez
Crudo testimonio de un hombre tras fatales terremotos en Venezuela - Fotos: Threads
Crudo testimonio de un hombre tras fatales terremotos en Venezuela - Fotos: Threads
Con el alma hecha pedazos, el hombre contó que su familia se encuentra bajo los escombros del conjunto residencial donde vivían en la urbanización Playa Grande, La Guaira.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron Venezuela la noche del miércoles 24 de junio.

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Muchas son las trágicas historias que hasta el momento se han dado a conocer, como por ejemplo la de un hombre que contó que su esposa e hijos se encuentran bajo los escombros del conjunto residencial donde vivían en la urbanización Playa Grande, La Guaira.

"Me caí cuando intenté salir de ahí, ahí quedó mi esposa y dos hijos; uno esperaría más celeridad para mover esto", dijo el hombre visiblemente destrozado.

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"Mis hijos tienen 5 y 9 años, vivimos en el piso uno, el apartamento daba hacia la parte de atrás y ya no se puede pasar a esa zona", añadió.

Dichos temblores provocaron la muerte de al menos 188 personas y más de 1.500 heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.

Una de las zonas más afectadas por los dos potentes terremotos que sacudieron en las últimas horas a la nación suramericana ha sido el estado La Guaira.

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La compleja capacidad de respuesta local tiene a los afectados en total desespero ante la falta de equipos esenciales para remover escombros y salvar vidas.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

Según datos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), en Venezuela se han registrado alrededor de 130 movimientos sísmicos con rango de terremoto (dañinos o mayores a magnitud 6.0) en sus últimos 500 años de historia.

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