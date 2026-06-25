Crudo testimonio de un hombre tras fatales terremotos en Venezuela: "Mi familia quedó atrapada, mi esposa y dos hijos; no hay más nada que recuperar"

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron Venezuela la noche del miércoles 24 de junio.

TE PUEDE INTERESAR:

Muchas son las trágicas historias que hasta el momento se han dado a conocer, como por ejemplo la de un hombre que contó que su esposa e hijos se encuentran bajo los escombros del conjunto residencial donde vivían en la urbanización Playa Grande, La Guaira.

"Me caí cuando intenté salir de ahí, ahí quedó mi esposa y dos hijos; uno esperaría más celeridad para mover esto", dijo el hombre visiblemente destrozado.

VEA TAMBIÉN "La duración de estas réplicas se puede extender por días o incluso meses": experto sobre doble terremoto en Venezuela o

"Mis hijos tienen 5 y 9 años, vivimos en el piso uno, el apartamento daba hacia la parte de atrás y ya no se puede pasar a esa zona", añadió.

Dichos temblores provocaron la muerte de al menos 188 personas y más de 1.500 heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.

Una de las zonas más afectadas por los dos potentes terremotos que sacudieron en las últimas horas a la nación suramericana ha sido el estado La Guaira.

VEA TAMBIÉN Terremoto en Venezuela le quitó la vida a la esposa e hija del exbeisbolista Eliézer Alfonzo tras colapsar el hotel en el que se encontraban o

La compleja capacidad de respuesta local tiene a los afectados en total desespero ante la falta de equipos esenciales para remover escombros y salvar vidas.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

Según datos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), en Venezuela se han registrado alrededor de 130 movimientos sísmicos con rango de terremoto (dañinos o mayores a magnitud 6.0) en sus últimos 500 años de historia.