"El único que sobrevivió a este derrumbe fui yo, mi mamá dejó de respirar": desgarrador testimonio de un niño sobreviviente de los terremotos en La Guaira

Un menor de edad que logró sobrevivir a los terremotos registrados en Venezuela brindó un fuerte testimonio que ya circula fuertemente en redes sociales.

"El único que sobrevivió a este derrumbe fui yo...", pronunció el niño con una herida en la pierna mientras un hombre lo asistía.

Al ser consultado sobre si su mamá estaba viva, dijo que no, moviendo su cabeza. "Mi papá salió, mi mamá dejó de respirar a las 7:30 p.m.", expresó el jovencito.

De momento, las autoridades venezolanas sostienen que los terremotos provocaron la muerte de al menos 188 personas.

Además, afirman que más de 1.500 personas se encuentran heridas. Mientras tanto, el número de desaparecidos, debido a la coyuntura, es indeterminado.

Fueron dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter los que sacudieron a Venezuela la noche del miércoles.

Las regiones más afectadas por los dos potentes terremotos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

La compleja capacidad de respuesta local tiene a los afectados en total desespero ante la falta de equipos esenciales para remover escombros y salvar vidas.

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Aparte de las víctimas fatales, lesionados y desaparecidos, miles de familias, según lo visto en plataformas digitales, se encuentran damnificadas.