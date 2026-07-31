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Viernes, 31 de julio de 2026
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Estados Unidos

Donald Trump asegura que la crisis migratoria en España es una advertencia para Estados Unidos: "Así estaremos en tres años si gana el lado equivocado"

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Donald Trump en la Casa Blanca- Foto: EFE
Presidente Donald Trump en la Casa Blanca- Foto: EFE
Decenas de miles de personas cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta a nado o a pie, en una de las mayores crisis migratorias en España en tiempos recientes.

La crisis en la ciudad española de Ceuta por la llegada de miles de migrantes irregulares desde Marruecos es "terrible" y una advertencia para Estados Unidos, dijo el presidente Donald Trump, en declaraciones reproducidas por Fox News.

"Es terrible. Recuerden esas imágenes. Así estaremos en tres años si gana el lado equivocado" declaró Trump, en alusión a las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, según una periodista de Fox News que conversó con el mandatario.

"Si los demócratas llegan al poder, no vamos a vivir muy bien", añadió, siempre según la corresponsal de Fox en la Casa Blanca.

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Decenas de miles de personas cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta a nado o a pie, en una de las mayores crisis migratorias en España en tiempos recientes.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazó a la ciudad situada en el extremo norte de África, y ordenó el despliegue del ejército.

La presidencia estadounidense reaccionó rápidamente en la noche del jueves a las imágenes de miles de personas cruzando a nado o a pie el límite entre ambos países.

Uno de los consejeros más cercanos a Trump, Stephen Miller, considerado un "halcón" de la política antimigratoria, compartió en X un video de la llegada de migrantes a Ceuta y cargó también contra los demócratas.

El cierre de la frontera sur de Estados Unidos a la inmigración ilegal es uno de los resultados del regreso de Trump a la Casa Blanca que su gobierno muestra como un triunfo.

Trump se vanagloria que desde su vuelta al poder ha reducido a prácticamente a cero la cifra de migrantes no autorizados que logran entrar en el país.

Las imágenes de caravanas de migrantes, o de estampidas caóticas en la frontera, fueron uno de los factores que reforzaron la candidatura de Trump y le permitieron ganar por segunda vez la presidencia, según los sondeos.

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