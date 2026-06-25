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Jueves, 25 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Cada vida cuenta: así fue el rescate de un perro tras devastadores terremotos en Venezuela

junio 25, 2026
Por: Nucho Martínez
Aunque muchas son las historias desgarradoras que han circulado durante las últimas horas, esta, dentro de todo, terminó con un final feliz.

En medio de los operativos efectuados por grupos de bomberos, Protección Civil, entre otras brigadas de socorro, tras los trágicos terremotos que enlutaron a Venezuela, se registró el rescate de un perro.

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En un video compartido en redes sociales se ve a varios colaboradores ayudando a que este peludo pudiera salir de entre los escombros.

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Luego de darle agua y quitar varios obstáculos, un par de hombres lograron extraer al animal. "Tranquilo, papá, ya te vimos, te vamos a sacar con vida", pronunció uno de los brigadistas.

Aunque muchas son las historias devastadoras que han circulado durante las últimas horas, esta, dentro de todo, terminó con un final feliz.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5, respectivamente, sacudieron Venezuela la noche del miércoles, provocando la muerte de al menos 188 personas.

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El balance de heridos, por su parte, es de más de 1.500. Respecto al número de desaparecidos, debido a la coyuntura, todavía es desconocido.

Según reportes, las regiones más afectadas por los dos potentes terremotos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Conforme pasan las horas, la zozobra se apodera del seno de la sociedad venezolana, que, a su vez, está volcada a ayudar.

 

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