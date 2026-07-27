El propio régimen de Venezuela reveló audios inéditos de Delcy Rodríguez tras los terremotos que exponen la incapacidad de la dictadura ante la tragedia

Recientemente, el régimen de Venezuela, a través del Ministerio de Comunicación e Información, difundió grabaciones inéditas de Delcy Rodríguez, horas después de los terremotos que azotaron al país.

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En el material queda en evidencia la inoperancia de la dictadura para responder ante la catástrofe que enlutó al pueblo venezolano.

"Miren, compañeros, revisen en las zonas que son sísmicas, porque yo pasé por Los Palos Grandes y los edificios están casi caídos, entonces hay que tener protocolos de evacuación de estos edificios", expresó Rodríguez.

“La gente no se puede quedar en esos edificios; además, vamos a esperar las réplicas... Frente al hotel Altamira Suites, en la primera avenida con primera, tienen tres edificios colapsados y hay gente bajo los escombros; enviemos a Protección Civil", añadió.

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Pasado un mes del doblete sísmico, estos audios han desatado una intensa controversia política y social en Venezuela, siendo interpretados por sectores de la opinión pública como una "estrategia de propaganda" en la que Rodríguez se estaría "lavando las manos".

El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.