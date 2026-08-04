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Martes, 04 de agosto de 2026
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¿Cuándo y cómo se verá el impacto del cohete de SpaceX contra la Luna este 5 de agosto?

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
SpaceX Falcon 9 cohete-Foto: EFE
SpaceX Falcon 9 cohete-Foto: EFE
Telescopios en América y sondas espaciales de la NASA y Corea del Sur transmitirán el fenómeno en vivo.

A las 2:35 a.m. EDT (06:35 UTC) de este miércoles 5 de agosto, la etapa superior de 3,9 toneladas del cohete Falcon 9 de SpaceX chocará contra la cara visible e iluminada de la Luna a 8.700 km/h.
A diferencia de otros accidentes espaciales, este fenómeno ocurrirá en un terreno bañado por el sol cerca del cráter Einstein, lo que abre la posibilidad de observar en vivo la columna de escombros desprendida por la colisión.

¿Quiénes podrán observar el evento en vivo?

 

Astrónomos independientes y aficionados equipados con telescopios de alta velocidad tendrán una posición privilegiada durante la madrugada del miércoles en:

 

América del Norte: Principalmente la costa este de EE. UU. y Canadá.

América del Sur: Gran parte de la región podrá monitorear el flanco iluminado de la Luna.

 

Los científicos esperan registrar dos eventos visuales: un destello lumínico inmediato que durará menos de un segundo y una pluma de polvo que podría elevarse entre 60 y 100 kilómetros sobre la superficie lunar, permaneciendo visible durante varios minutos.

El evento no solo será observado desde la Tierra. Las agencias espaciales han redirigido instrumental de alta tecnología para fotografiar el impacto y el cráter resultante

 

El LRO de la NASA Lunar Reconnaissance Orbiter sobrevolará la zona para capturar las imágenes térmicas del choque, y la sonda Danuri. La nave de Corea del Sur utilizará sus cámaras de alta resolución para registrar el comportamiento de los escombros flotantes.

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El fragmento bautizado como 2025-010D corresponde al módulo del lanzador utilizado en enero de 2025 para desplegar los módulos de aterrizaje comerciales Blue Ghost-1 e iSpace Hakuto-R. Tras agotar su combustible, la gravedad combinada de la Tierra, el Sol y la Luna terminó empujando la chatarra metálica en una trayectoria ineludible hacia la superficie del satélite.

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