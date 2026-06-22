Bogotá y Cali fueron epicentro de fuertes disturbios y afectaciones en el sistema de transporte tras conocerse el resultado de la segunda vuelta electoral en Colombia

Luego de conocerse los resultados del preconteo de la segunda vuelta electoral en Colombia, se dieron fuertes disturbios en varias zonas del país.

Bogotá y Cali fueron el centro de una caótica noche tras conocerse que el candidato de derecha Abelardo de la Espriella fue el ganador de la contienda electoral tras derrotar por un pequeño margen al izquierdista Iván Cepeda.

Según se ha reportado, en la capital colombiana se dieron fuertes bloqueos en la movilidad que hicieron que se cerraran varías estaciones de TransMilenio. Ante esto, la empresa se pronunció afirmando que se dio un cierre de al menos 23 estaciones: "A la hora manifestantes hacen presencia y bloquen el paso en la Carrera 10 con Calle 27 Sur, en todas las calzadas. Activamos retorno en sector de Bicentenario, dejando de operar temporalmente las estaciones desde San Bernardo hasta el portal 20 de Julio".

Así como también hubo fuertes disturbios que incluyeron desmanes como la quema de llantas y algunos intentos de incendiar algunas estaciones de Policía. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que la Policía tuvo que intervenir en las localidades de Kennedy y Usme tras los fuertes disturbios. El mandatario local afirmó que hubo intentos de atacar varias estaciones de la Policía, pero que todo pudo ser controlado a tiempo.

En Cali, también se reportaron desmanes como la vandalización de 15 cámaras de movilidad, daño a un bus, un cajero automático y cuatro estaciones del MIO. Sobre esto la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ofreció una recompensa de 200 millones de pesos colombianos por los responsables de los hechos.

Los disturbios en ambas ciudades se dieron tras conocerse que Abelardo de la Espriella ganó en el preconteo de la segunda vuelta electoral tras derrotar por un pequeño margen al izquierdista Iván Cepeda.