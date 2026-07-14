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Donald Trump

Donald Trump dio a conocer los países a los que Estados Unidos pediría un reembolso por la “protección” que les brinda

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - EFE
Donald Trump - EFE
Asimismo, aseguró que, en medio del conflicto, han destruido el 89% de la capacidad de fabricación de armas de Irán.

El presidente Donald Trump declaró este lunes que Estados Unidos debería recibir un reembolso de “los países a los que estamos ayudando” en el conflicto con Irán y nombró a varios aliados en la región.

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El presidente indicó que Estados Unidos ha atacado exitosamente al régimen de Irán, pues afirma que en un mes han destruido su armada, su fuerza aérea, la mayoría de sus misiles, drones y bases. Aseguró que cerca del 92% de su capacidad para fabricar drones ha sido destruida y afirmó que la capacidad de fabricación de armas se destruyó en un 89%.

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Del mismo modo, Donald Trump indicó que es imposible que Irán pueda hacerles frente y que lo que está pasando es casi una “escaramuza militar”.

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Asimismo, el presidente Donald Trump, en medio de sus declaraciones, indicó que los países deben “reembolsar la protección” que Estados Unidos brinda y aseguró que países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait, entre otros, son los más beneficiados.

Finalmente, indicó que les “irá muy bien” y que el dinero invertido, así como todo lo que Estados Unidos brinda con esto, merece ser reconocido.

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