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Martes, 04 de agosto de 2026
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Spiderman

Murió querida actriz de 'Spider-Man: sin camino a casa': estuvo en coma por varios días

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia: AFP
Foto de referencia: AFP
Los familiares de la actriz priorizaron su descanso ante unas posibles consecuencias neurológicas que habrían afectado su calidad de vida.

El medio especializado en entretenimiento TMZ reveló una de las noticias más tristes para el universo de Marvel en los últimos tiempos: una querida actriz que hizo parte de una icónica escena falleció en las últimas horas.

Se trata de Mary Rivera, nacida el 2 de junio de 1943 en Filipinas, quien dio vida a Lola, la abuelita de Ned en Spider-Man: sin camino a casa, una de las películas de Marvel más queridas de los últimos años.

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La actriz sufrió un accidente cerebrovascular en abril pasado y fue trasladada a un hospital de Honolulu, Hawái, según el portal.

Desde entonces, la mujer permaneció en coma y con un desalentador diagnostico médico que le daba una baja posibilidad de despertar.

En medio de la preocupación y el dolor, su familia tomó una valiente decisión: ordenaron al centro médico conectarlo y la actriz falleció el 15 de abril, sin embargo, su muerte fue dada a conocer apenas en las últimas horas.

Según TMZ, los familiares de Rivera priorizaron su descanso ante unas posibles consecuencias neurológicas que habrían afectado su calidad de vida.

En una de las escenas más memorables de la película, el personaje de Mary le pide al Spider-Man de Andrew Garfield que limpie las telarañas del techo mientras habla en tagalo y Ned, amigo del Spider-Man interpretado por Tom Holland, traduce.

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Justamente el actor que dio vida a Ned confirmó que Mary no había tenido experiencia como actriz y se quedó con el papel cuando la producción de la película buscaba una actriz filipina para la escena.

Jacob Batalon, el actor, dedicó un homenaje a la actriz en sus redes sociales: “Descansa en paz, Lola”.

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