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Jueves, 25 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Rescatan a bebé entre los escombros tras desolador terremoto en Venezuela: "Vamos papito, Dios es grande"

junio 25, 2026
Por: Nucho Martínez
Bebé rescatado en La Guaira, Venezuela, tras devastador terremoto - Fotos: X
Bebé rescatado en La Guaira, Venezuela, tras devastador terremoto - Fotos: X
Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de muchas personas.

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Entre las múltiples trágicas historias que circulan en diferentes espacios periodísticos y redes sociales aparece la noticia del rescate de un bebé.

En imágenes se ve cómo varias personas logran levantar varios escombros para dar con el pequeño que, desorientado y lleno de polvo, extiende sus manos para ser rescatado.

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Entre las personas presentes en el rescate se escucha a un señor que de manera muy emotiva intenta dar ánimo tanto al bebé como a su padre.

"Vamos, bebé, vamos, papito, dale, papá, eres un guerrero, qué grandeza de Dios, papá, vente, bebecito, Dios es grande", pronuncia el hombre.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela la noche del miércoles y provocaron la muerte de al menos 188 personas y más de 1.500 heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.

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Una de las zonas más afectadas por los dos potentes terremotos que sacudieron en las últimas horas a la nación suramericana ha sido el estado La Guaira.

La compleja capacidad de respuesta local tiene a los afectados en total desespero ante la falta de equipos esenciales para remover escombros y salvar vidas. Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

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