Rescatan a bebé entre los escombros tras desolador terremoto en Venezuela: "Vamos papito, Dios es grande"
Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de muchas personas.
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Entre las múltiples trágicas historias que circulan en diferentes espacios periodísticos y redes sociales aparece la noticia del rescate de un bebé.
En imágenes se ve cómo varias personas logran levantar varios escombros para dar con el pequeño que, desorientado y lleno de polvo, extiende sus manos para ser rescatado.
Entre las personas presentes en el rescate se escucha a un señor que de manera muy emotiva intenta dar ánimo tanto al bebé como a su padre.
"Vamos, bebé, vamos, papito, dale, papá, eres un guerrero, qué grandeza de Dios, papá, vente, bebecito, Dios es grande", pronuncia el hombre.
Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela la noche del miércoles y provocaron la muerte de al menos 188 personas y más de 1.500 heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.
Una de las zonas más afectadas por los dos potentes terremotos que sacudieron en las últimas horas a la nación suramericana ha sido el estado La Guaira.
La compleja capacidad de respuesta local tiene a los afectados en total desespero ante la falta de equipos esenciales para remover escombros y salvar vidas. Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.
Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.