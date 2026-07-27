La FIFA eligió al mejor gol del Mundial 2026: fue anotado a una selección sudamericana en fase decisiva

Una semana después de finalizado el Mundial 2026, en el que España se coronó campeona tras derrotar a la selección de Argentina, la FIFA eligió al mejor gol de la Copa del Mundo con una selección revelación como la gran protagonista.

El máximo ente del fútbol mundial publicó un video con el mejor gol de la cita orbital, el cual fue anotado a una selección sudamericana en fase decisiva.

La FIFA dio a conocer que un gol de la sorprendente selección de Cabo Verde es el mejor tanto anotado en el Mundial 2026.

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Se trata del gol de Sidny Lopes Cabral, jugador de la selección africana que anotó un golazo desde fuera del área ante Argentina en dieciseisavos de final.

El tanto del atacante llegó en un momento crucial de esa fase eliminatoria. Para ese momento, la selección de Cabo Verde perdía 2 a 1 ante Argentina, a pocos minutos de finalizar el primer tiempo de la prórroga tras el empate a un gol en los 90 minutos.

Al minuto 103, Lopes Cabral enganchó hacia adentro en el borde del área derecha de Argentina e impactó el balón con tal audacia que encajó el balón en todo el vértice izquierdo del arco defendido por Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

El atacante caboverdiano celebró efusivamente tomándose la cabeza por la hazaña que representaba hasta ese momento el increíble tanto.

Cabe recordar que dicho encuentro de dieciseisavos de final terminó 3 a 2 a favor de los argentinos, tras un gol en propia puerta de Diney al minuto 111.

La selección africana fue una de las selecciones revelación del torneo, incluso fue el único equipo que no cayó derrotado ante los dos finalistas, Argentina y España, en los 90 minutos.

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Cabe recordar que Cabo Verde sorprendió a la selección ibérica con un empate sin goles en la primera jornada.