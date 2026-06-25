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Jueves, 25 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Terremoto en Venezuela le quitó la vida a la esposa e hija del exbeisbolista Eliézer Alfonzo tras colapsar el hotel en el que se encontraban

junio 25, 2026
Por: Nucho Martínez
Exbeisbolista venezolano Eliézer Alfonzo / Colapso del Hotel Eduard's Suites & Resorts en Macuto, La Guaira (Venezuela) - Fotos: EFE / X
Exbeisbolista venezolano Eliézer Alfonzo / Colapso del Hotel Eduard's Suites & Resorts en Macuto, La Guaira (Venezuela) - Fotos: EFE / X
Las allegadas del reconocido deportista murieron tras el colapso del Hotel Eduard's Suites & Resorts en Macuto, La Guaira.

La esposa e hija del exbeisbolista venezolano Eliézer Alfonzo perdieron la vida trágicamente en La Guaira, Venezuela.

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Las allegadas del reconocido deportista murieron tras el colapso del Hotel Eduard's Suites & Resorts en Macuto, a raíz de los terremotos que sacudieron a Venezuela.

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Apodado 'El Matatán', Alfonso es recordado por ser uno de los mejores receptores venezolanos que jugó en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela la noche del miércoles 24 de junio.

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Dichos temblores provocaron la muerte de al menos 188 personas y más de 1.500 heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.

Una de las zonas más afectadas por los dos potentes terremotos que sacudieron en las últimas horas a la nación suramericana ha sido el estado La Guaira.

La compleja capacidad de respuesta local tiene a los afectados en total desespero ante la falta de equipos esenciales para remover escombros y salvar vidas.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

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