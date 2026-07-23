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Jueves, 23 de julio de 2026
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Muerte

Salen a la luz nuevos detalles sobre la trágica muerte de Kaylee Hottle, actriz de ‘Godzilla vs. Kong’

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Kaylee Hottle, actriz de ‘Godzilla vs. Kong’ - AFP
Kaylee Hottle, actriz de ‘Godzilla vs. Kong’ - AFP
La joven perdió la vida la mañana del martes tras verse involucrada en un accidente de tránsito en el estado de Maryland, en el este de Estados Unidos.

The U.S. Sun informó que las autoridades del estado de Maryland dieron a conocer la causa del fallecimiento de Kaylee Hottle, quien perdió la vida la mañana del martes tras verse involucrada en un accidente de tránsito en el estado de Maryland, en el este de Estados Unidos.

De acuerdo con la Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland, la actriz, famosa por su participación en dos películas de ‘Godzilla’, murió debido a múltiples lesiones ocasionadas por un traumatismo contundente. La dependencia determinó que el deceso fue consecuencia de un accidente.

Hottle, de 18 años, y otro pasajero iban en un Honda Accord de 1995 conducido por un chico de 19 años cuando el vehículo se salió de una carretera de dos carriles y chocó contra una alcantarilla, de acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Frederick.

"Se cree que el exceso de velocidad fue un factor que contribuyó a la colisión", señaló la policía, que acudió al lugar a las 02H52 de la madrugada (06H52 GMT) del martes y está investigando el accidente.

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Hottle fue trasladada a un hospital, donde posteriormente se declaró su fallecimiento, indicó el parte policial.

El conductor sufrió heridas que no se consideran potencialmente mortales, mientras que el otro pasajero rechazó recibir atención médica.

La actriz, que es sorda, interpretó a "Jia" en "Godzilla vs. Kong" y en la secuela "Godzilla y Kong: El nuevo imperio". Fue nominada en 2024 al premio Saturn a la Mejor interpretación de un actor joven.

Su padre, Joshua Hottle, dio la noticia de la muerte de su hija en lengua de señas en un emotivo video publicado en Facebook.

En su mensaje de condolencias, la Escuela para Sordos de Texas, donde Hottle estudiaba, afirmó en redes sociales que su fallecimiento fue "una pérdida inmensa".

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