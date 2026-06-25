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Jueves, 25 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Cámara de seguridad captó el instante en que varios residentes intentan escapar de un edificio que colapsa por los terremotos en Venezuela

junio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Hasta el momento, según lo reportado por el ministro de Salud del régimen, Carlos Alvarado, van 235 fallecidos y 4.300 personas heridas.

En un video compartido por la investigadora y politóloga venezolana, Maibort Petit, se evidencia el momento de pánico que experimentaron varios vecinos de un conjunto residencial en Venezuela.

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Específicamente, una cámara de seguridad captó el instante en que varios residentes intentaban escapar de un edificio mientras este colapsa por los fuertes sismos.

Este jueves 25 de junio, en horas de la noche, el régimen venezolano actualizó la cifra de muertos y heridos tras los terremotos registrados en Venezuela.

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Hasta el momento, según lo reportado por el ministro de Salud del régimen, Carlos Alvarado, van 235 fallecidos y 4.300 personas heridas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5, respectivamente, sacudieron a Venezuela la noche del miércoles 24 de junio.

La compleja capacidad de respuesta local tiene a los afectados en total desespero ante la falta de equipos esenciales para remover escombros y salvar vidas.

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Por ende, conforme pasan las horas, la zozobra se apodera del seno de la sociedad venezolana, que, a su vez, está volcada a ayudar.

Las regiones más afectadas por los dos potentes terremotos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Las zonas más severamente dañadas en el estado de La Guaira tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026 son Playa Grande, Catia La Mar y Caraballeda.

En cuanto a Caracas, las zonas del área metropolitana más afectadas son Los Palos Grandes, Altamira y San Bernardino.

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