Camilo Echeverry reveló que está estudiando para asistir a Evaluna en su segundo parto

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner anunciaron que están esperando su segundo hijo después de dos años del nacimiento de Índigo.

"Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos que estábamos esperándote. En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar.

Oficialmente los Echeverri-Reglero somos CUATRO", fue el emotivo mensaje que dedicó la cantante en sus redes sociales.

La pareja aseguró que no conoce el sexo del segundo hijo de la pareja, por lo que prefirieron escoger un nombre neutro.

Tal ha sido la emoción del cantante que en un podcast reveló que está "estudiando" para poder ayudar a su esposa en el proceso de parto.

En el canal de YouTube ‘Molusco TV’, Camilo dijo que buscó aprender de lo que significa atender un parto porque entiende que "es todo un asunto" que requiere más que "poner las manos".

“He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, eso todo un asunto”, dijo el autor de 'Vida de rico'.

Asimismo, Camilo aseguró que Evaluna le ha pedido estudiar seguido para tenerlo presente en el proceso "hermoso y complejo que se espera sea en el próximo mes de agosto".