¿Una segunda oportunidad? Técnico que fue despedido en las Eliminatorias Sudamericanas habló sobre opción de dirigir selección que lucha por ir al Mundial

Tras una mala campaña en las Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador argentino Ricardo Gareca se despidió de la selección de Chile.

Ahora el entrenador, que está libre para tomar el control de cualquier selección o club, ha hablado sobre un posible regreso a uno de los equipos en el que más fue querido.

Gareca habló sobre la posibilidad de regresar a dirigir a Perú, selección que ya lideró en el pasado y con la que duró 7 años al frente (2015-2022).

El argentino, de 67 años, aseguró no obstante que piensa respetar el proceso que lleva Óscar Ibáñez con la ‘Blanquirroja’.

En entrevista con el programa de YouTube ‘Doble Punta’, el entrenador afirmó que: “Perú pasó de estar tantos años con un mismo cuerpo técnico a cambiar, a lo que era antes”.

“Otra vez volvió a la poca tolerancia que se necesita en los procesos”, añadió.

Sobre volver a Perú, el argentino expresó que “siempre” tiene “motivos para ir”. “Tengo cuestiones personales a lo largo de tantos años, tengo algo que hice en el país”, dijo.

“Siempre tengo motivos para volver, aparte amigos, de tantos años, es un país donde no solo la he pasado bien, sino también tengo alguna inversión, afectos, un montón de cosas, motivos para volver”, sentenció.

En ese sentido reveló que para él la etapa de dirigir a la selección de Perú no es una puerta cerrada y si hay una oferta que le gusta lo podría pensar.

Gareca también explicó que se siente fuerte y con ánimo para seguir siendo entrenador porque cree que no es una cuestión de edad.

“No es una cuestión de edad. No me he planteado hasta cuando voy a seguir. En la medida que encuentre algo que me guste, no hay problema”, puntualizó.