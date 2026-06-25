Cancelan vuelos desde Colombia y Europa hacia Caracas tras devastador terremoto que obligó el cierre del aeropuerto de Maiquetía

Varios vuelos fueron cancelados en las últimas horas luego de que se registrara el devastador terremoto en Venezuela y que dejó afectaciones en el aeropuerto principal de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Aerolíneas europeas como Iberia, Air Europa y Plus Ultra anunciaron la cancelación de sus vuelos para este jueves 25 de junio luego de que fuera cerrado el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.

La aerolínea española Iberia canceló su vuelo desde Madrid a Caracas que estaba previsto para despegar a las 13:40 (hora de Madrid).

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A su vez, el vuelo de Plus Ultra, programado para las 13:00 fue cancelado, al tiempo que el itinerario de Air Europa con salida a las 16:20 también fue suspendido.

Los vuelos desde Caracas hacia Madrid también fueron cancelados. Air Europa tenía programado un vuelo a las 19 horas de Caracas, mientras que Plus Ultra tenía otro a las 21:40.

De la misma manera, los vuelos desde Bogotá fueron cancelados en las últimas horas, según anunciaron las aerolíneas.

Avianca y Wingo cancelaron sus vuelos programados para este jueves desde y hacia Caracas.

El vuelo AV142 con salida programada a las 7:35 de la mañana fue suspendido, además de otros tres vuelos previstos durante el día.

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La aerolínea Copa Airlines también canceló sus vuelos desde y hacia Panamá, no obstante, aclaró que los otros vuelos programados para otras ciudades venezolanas siguen vigentes.

Luego de los terremotos de 7,0 y 7,5 de magnitud cerca de las costas de Venezuela, el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado temporalmente tras sufrir afectaciones en su infraestructura.

Incluso, en videos quedó registrado el momento en el que los viajeros corren mientras se desprenden algunos escombros de la infraestructura.