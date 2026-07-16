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Jueves, 16 de julio de 2026
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José Manuel Restrepo

Vicepresidente electo de Colombia se reunió con altos directivos de Google: ¿de qué hablaron?

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia. (EFE)
José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia. (EFE)
De la Espriella se posesionará como nuevo presidente de Colombia el próximo 7 de agosto para un periodo de cuatro años.

La oficina de prensa del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que en el marco de la agenda internacional del Gobierno entrante en Washington, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo sostuvo una reunión con directivos de Google.

Indicó que Restrepo se reunió con Karan Bhatia, Global Head of Government Affairs & Public Policy, y su equipo, para analizar cómo convertir a Colombia “en una verdadera Patria Milagro de la tecnología y la inteligencia artificial”.

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“Durante el encuentro se establecieron las bases para construir una hoja de ruta conjunta que permita a Google acompañar esta etapa de transición y abrir oportunidades de cooperación en inteligencia artificial, ciencia de datos, transformación digital, formación de talento joven e innovación”, precisó la oficina de prensa.

Recalcó que el Gobierno entrante entiende que el futuro de Colombia se construye “con alianzas estratégicas, tecnología al servicio de la gente y herramientas digitales capaces de cerrar brechas, generar productividad y llevar oportunidades reales a las regiones”.

“Colombia tiene talento, juventud y capacidad para convertirse en referente tecnológico de América Patria Milagro también será digital Latina”, indicó.

Restrepo antes de su encuentro en Google mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

De la Espriella se posesionará como nuevo presidente de Colombia el próximo 7 de agosto para un periodo de cuatro años.

El presidente electo venció en unas apretadas elecciones, el pasado 21 de junio en segunda vuelta, a Iván Cepeda quien contaba con el apoyo del actual jefe de Estado, Gustavo Petro, y de su partido Pacto Histórico.

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