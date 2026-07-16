"Declaraciones de Jorge Rodríguez de que no era momento de estar hablando de nombramientos no cayeron bien a EE. UU.": Alejandro Hernández

El analista político y periodista Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea, se refirió a la situación política en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro en enero y tras los recientes devastadores terremotos que cobraron la vida de miles de personas. Hernández aseguró que a Washington "le cayeron muy mal las declaraciones de Jorge Rodríguez durante el fin de semana donde él afirmaba que no era momento para estar hablando de nombramientos".