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Martes, 14 de julio de 2026
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Inmigrantes en Estados Unidos

En imágenes quedó registrado momento en el que agentes sacan de vehículo a hombre colombiano que murió tras disparos en procedimiento de ICE

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Colombiano falleció en procedimiento de ICE - AFP
Colombiano falleció en procedimiento de ICE - AFP
Asimismo, se evidencia el vehículo con varios impactos de bala en el vidrio panorámico.

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduana de Estados Unidos (ICE) mató a tiros a un joven de 26 años de origen colombiano en la localidad de Biddeford, Maine, durante la mañana de este lunes, en medio de hechos que se están investigando.

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Este suceso constituyó la undécima muerte por disparos en manos de agentes de esta agencia federal y el segundo deceso de características similares reportado este mes.

Según la Administración Federal, el oficial involucrado “disparó por defensa propia, al intentar la víctima atropellarlos”.

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Sin embargo, videos que han circulado en redes sociales y, según diversas organizaciones civiles, muestran que los hechos no habrían ocurrido de este modo, lo que ha desatado una ola de indignación.

De acuerdo con la información divulgada por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine, la víctima mortal era un ciudadano colombiano de 26 años que contaba con un permiso de trabajo vigente y un número de Seguridad Social asignado en Estados Unidos.

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Asimismo, en una entrevista otorgada a CNN, el director ejecutivo de esta entidad informó que el joven se dirigía a su lugar de trabajo.

¿Cuál es el video que está rondando en redes sociales?

En el video que varios usuarios de redes sociales han difundido se evidencia cómo dos agentes de ICE se acercan al vehículo y, al intentar sacar a la víctima, esta cae al suelo sin dar señales de vida.

Asimismo, junto a este video se difunden imágenes del vehículo en el que se transportaba el joven y el cual presenta varios impactos de bala en el vidrio panorámico.

Finalmente, este hecho ocurre apenas unos días después de que, el pasado martes, un agente del ICE matara a tiros al migrante mexicano Lorenzo Salgado Araújo durante un control de tráfico en la ciudad de Houston, Texas, mientras también se dirigía a su trabajo.

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