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Jueves, 25 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Reportan más de 20 sismos durante toda la noche tras devastador terremoto en Venezuela

junio 25, 2026
Por: Luis Cifuentes
Terremotos en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Terremotos en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Según reportes de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana de este jueves se presentaron unos 27 sismos.

Horas después del catastrófico terremoto en Venezuela, se reportaron unos 27 sismos durante la noche de este 24 de junio y madrugada de este 25.

Según reportes de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana de este jueves se presentaron unos 27 sismos, algunos de los cuales superaron la magnitud de 4 en la escala de Richter.

A las 10:10 de la noche de este jueves, se presentó un movimiento telúrico de 3.2 de magnitud a 11 kilómetros al oeste de La Guaira.

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A las 10: 37 de la noche de este jueves también se presentó uno de similar magnitud al noreste de Maracay.

Posteriormente, se repitieron sismos cerca de La Guaira de entre 2,7 y 3,6 de magnitud, además de otros en cercanías de Maracay de hasta 3,9.

A su vez, Funvisis informó sobre varios sismos cerca de Naiguatá con una magnitud máxima de 4,5.

Durante la mañana de este jueves, se han registrado movimientos telúricos cerca de Los Teques, San Felipe, Morón y Aroa.

Delcy Rodríguez, cabeza del régimen venezolano, aseguró en la noche de este miércoles que el número de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela es de al menos 164 y 971 heridos.

Las autoridades informaron inicialmente de 32 muertos y más de 700 heridos.

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De acuerdo con la entidad, la magnitud del sismo que se presentó en Venezuela fue de 7,5 y el epicentro fue en la costa del país, cerca de Caracas.

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