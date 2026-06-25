Cancillería de Colombia se pronuncia ante tragedia en Venezuela mientras el presidente Petro guarda silencio

El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pronunció horas después sobre la tragedia en Venezuela por cuenta de potentes terremotos que hasta el momento dejan al menos 164 muertos y casi 1.000 heridos.

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En un comunicado, la Cancillería indicó que, mediante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el país “ha dispuesto su capacidad de asistencia humanitaria para apoyar la atención de la emergencia”.

Según indicó, “en una primera fase, esta respuesta contempla equipos especializados de búsqueda y rescate, listos para su eventual despliegue de acuerdo con las necesidades que determinen las autoridades venezolanas”.

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, hasta el momento, no se han recibido reportes de ciudadanos colombianos afectados por los hechos o que requieran asistencia consular.

Además, señaló que “las verificaciones adelantadas por la red consular no registran afectaciones a ciudadanos colombianos privados de la libertad en territorio venezolano”.

Finalmente, aseguró que todo el personal diplomático y administrativo se encuentra a salvo y permanece atento para brindar orientación y asistencia a los connacionales que puedan requerirla.

“La Cancillería continuará siguiendo de cerca la evolución de esta emergencia y mantendrá una coordinación permanente con las autoridades venezolanas para contribuir a las labores de respuesta y atención humanitaria”, concluyó.

Se trató del primer pronunciamiento del Gobierno de Colombia sobre la tragedia, luego de que decenas de países manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano y pusieron a disposición su ayuda.

El presidente Gustavo Petro, un aliado del régimen de Venezuela, ha guardado silencio mientras pares suyos en la región y de otras partes del mundo se han pronunciado mediante sus redes sociales.

Según informes de Rodríguez, quien está al frente de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro, el número de muertos por los devastadores terremotos ha ascendido a al menos 164, con 971 heridos.