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"Colombia se salvó, se salvó por milímetros": Paloma Valencia critica las advertencias de Petro y Cepeda tras el triunfo de Abelardo De La Espriella

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
La senadora Paloma Valencia, en entrevista con La Noche de NTN24 cuestionó al presidente y su candidato por las advertencias hechas al nuevo gobierno de De La Espriella.

El candidato del oficialismo, Iván Cepeda, reconoció su derrota frente a Abelardo de la Espriella, aunque no sin lanzar advertencias que han generado revuelo. En sus declaraciones, Cepeda insistió en que, si fuese necesario, se implementaría una "resistencia civil pacífica" para contrarrestar cualquier intento de "sometimiento autoritario" del nuevo gobierno.

"Resistiremos cualquier intento de sometimiento autoritario. No nos intimidan las amenazas ni la persecución política", expresó Cepeda.

La senadora Paloma Valencia, en entrevista con La Noche de NTN24 compartió su sorpresa ante este anuncio. "No me pareció propio de una vez hablar de desobediencia civil. A cuenta de qué va a haber desobediencia civil", aseveró Valencia.

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La excandidata presidencial recordó cómo, durante el gobierno de Duque, acciones de paros nacionales y bloqueos fueron herramientas utilizadas para desestabilizar al gobierno elegido democráticamente.

Valencia también denunció que la política de Paz Total de Gustavo Petro ha puesto en riesgo las instituciones y la democracia en Colombia.

“Colombia se salvó, se salvó por milímetros, apenas 250 mil votos que lograron milagrosamente salvar a Colombia de haber caído en las manos del papá de la Paz Total, que no es otra cosa que el acuerdo directo con los grupos criminales para que funcionen como un paraestado ayudando al gobierno de Gustavo Petro y al que sería el gobierno sucesor de Iván Cepeda”, indicó.

En medio de la controversia, el presidente saliente, Gustavo Petro, emitió mensajes ambiguos en sus redes sociales. Manifestó su intención de iniciar un empalme y retirarse, aunque también aludió a una posible "resistencia pacífica" y lanzó críticas hacia el presidente Estados Unidos, Donald Trump, por supuestas injerencias extranjeras en el proceso electoral colombiano.

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Valencia cuestionó la postura de Petro a quien señaló de "olvidar sus vínculos con grupos armados ilegales", y subrayó que las revelaciones sobre acuerdos entre el gobierno y grupos ilegales desafían la integridad estatal.

“Aquí ya queda claro que las consecuencias de la paz total, el fortalecimiento de la de los grupos ilegales, la disminución de la capacidad operativa de la fuerza pública, la destrucción de las instituciones de inteligencia no son hechos casuales sino que eran hechos que el gobierno buscó proactivamente para lograr favorecer a los grupos narcoterroristas de este país”, indicó. “También sería muy importante llamar al presidente Petro al control porque la violencia que puede vivir Colombia depende enteramente del comportamiento que tengan estos líderes del neocomunismo”, agregó.

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