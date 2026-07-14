Corea del Sur anuncia 3,5 millones de dólares adicionales en ayuda para Venezuela tras los devastadores terremotos

El gobierno de Corea del Sur anunció este martes un nuevo e importante paquete de asistencia humanitaria por valor de 3.5 millones de dólares adicionales para apoyar a Venezuela en las labores de reconstrucción y atención a los damnificados, tras el doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio.

TE PUEDE INTERESAR:



Con este anuncio la nación asiática eleva su contribución global de emergencia para el territorio venezolano a 8.5 millones de dólares, sumando 5 millones ya comprometidos inmediatamente después de la tragedia el mes pasado.

Ayuda directa para la contribución

Según reporte oficial de Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, la nueva inyección de recursos se dividirá de manera estratégica para atender las urgencias sobre el terremoto:

3 millones de dólares serán canalizados a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estos fondos financiarán de forma directa las complejas tareas de remoción de escombros.

500.000 dólares equivalentes a unas 30 toneladas de ayuda material, se traducirán en el envío de refugios temporales y tiendas de campañas de alta resistencia, despachados al régimen venezolano para cobijar de forma inmediata a quienes lo perdieron todo.

“Nuestro Gobierno planea continuar brindando asistencia humanitaria a los países y personas afectadas por desastres naturales», afirmó el ministerio surcoreano en un comunicado”, destacó la cancillería surcoreana a través de un comunicado emitido en Seúl.

VEA TAMBIÉN Así es caminar entre los escombros que dejaron los devastadores terremotos en Venezuela tras 20 días de la la tragedia o

Las cifras del impacto de este doble sismo continúa reflejando la magnitud del desastre, de acuerdo con los balances oficiales remitidos por el régimen ha dejado un saldo provisional de 4.490 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda.

VEA TAMBIÉN Se desvanece la esperanza: sigue la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela a 20 días de la tragedia o

A Pesar de la magnitud de la emergencia y de las presiones financieras del proceso de reestructuración de la deuda externa que mantiene el país, el ingreso de esta ayuda técnica de la ONU y del gobierno de Corea del Sur representa un alivio crucial para iniciar la transición hacia la normalidad de miles de familias desplazadas.