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Terremoto en Venezuela

"Alerta roja": Servicio Geológico de los EE. UU. estima entre 10.000 y 100.000 víctimas mortales por terremotos en Venezuela

junio 25, 2026
Por: Saúl Montes
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremotos en Venezuela - AFP
La estimación de muertos en el país latinoamericano por los eventos sísmicos es alta y “es probable que se produzcan numerosas víctimas y daños extensos”.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) tiene activada una alerta roja por posibles víctimas mortales y pérdidas económicas en Venezuela derivadas de los potentes temblores de tierras de las últimas horas.

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Según los datos del USGS en su página web, la estimación de víctimas mortales en el país latinoamericano por los eventos sísmicos es alta y “es probable que se produzcan numerosas víctimas y daños extensos”.

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“Las alertas rojas anteriores han requerido una respuesta nacional o internacional”, puntualizó.

Una gráfica del USGS en su página web estima entre 10.000 y 100.000 víctimas mortales por los terremotos en Venezuela, por lo que la alerta es alta.

Por otro lado, estima que “las pérdidas económicas estimadas oscilan entre el 1% y el 7% del PIB de Venezuela”.

El miércoles 24 de junio, un terremoto de magnitud 7,5 sacudió el norte de Venezuela, al oeste de la capital, Caracas. Este sismo fue el principal de un doble evento sísmico, ocurrido 39 segundos después de otro de magnitud 7,2, según registró el USGS.

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Ante la magnitud del movimiento de tierra, la autoridad geológico estadounidense estima que es muy probable que se produzcan numerosas víctimas y daños considerables, y que es probable que el desastre sea generalizado.

En su reporte, USGS argumenta que “el terremoto de magnitud 7,5 ocurrido al sureste de Yumare se produjo como resultado de una falla de deslizamiento horizontal superficial cerca del complejo límite de placas entre las placas del Caribe y Sudamérica”.

De acuerdo con un reporte de Delcy Rodríguez, quien está al frente de Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro, el número de muertos por los devastadores terremotos ha ascendido a al menos 164, con 971 heridos.

Por otro lado, Rodríguez reportó alrededor de 30 réplicas tras los dos sismos más fuertes del miércoles

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