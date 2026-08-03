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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Donald Trump

Trump crea comisión para atender las necesidades de las familias de militares en Estados Unidos

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - EFE
Donald Trump - EFE
El presidente firmó una orden ejecutiva para establecer la Comisión Presidencial de Cónyuges de Militares, enfocada en vivienda, empleo, salud, educación y cuidado infantil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva con la que creó la Comisión Presidencial de Cónyuges de Militares (President's Military Spouse Commission), una iniciativa que busca formular recomendaciones para atender los principales desafíos que enfrentan las familias de los integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

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El anuncio fue realizado por la Casa Blanca a través de un comunicado y de una publicación en su cuenta oficial de X, donde aseguró que las familias militares "entregan por completo sus medios de vida en defensa de nuestra nación" y afirmó que "ahora finalmente tienen un presidente dispuesto a defenderlas".

De acuerdo con la orden ejecutiva, la nueva comisión tendrá como misión asesorar directamente al presidente sobre políticas relacionadas con los cónyuges y las familias de militares, además de presentar recomendaciones anuales para mejorar su calidad de vida y fortalecer la preparación militar del país.

Asimismo, entre las principales áreas que abordará el organismo se encuentran el acceso a una vivienda adecuada, las oportunidades de empleo para los cónyuges, la atención médica, la educación de los hijos, el cuidado infantil y el apoyo durante los despliegues militares, temas que se consideran prioritarios para garantizar el bienestar de las familias de quienes prestan servicio en las Fuerzas Armadas.

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Según explicó la Casa Blanca, la comisión estará integrada por más de una veintena de miembros, incluidos los cónyuges de altos funcionarios del Departamento de Defensa y de las distintas ramas militares.

Durante la firma del decreto, Trump aseguró que la iniciativa responde a problemas que, en su opinión, han permanecido sin solución durante décadas.

"Estados Unidos no podría tener el ejército más fuerte del mundo sin el amor y la dedicación de nuestros extraordinarios cónyuges militares, que hacen sacrificios extraordinarios por nuestro país", expresó el mandatario.

La orden ejecutiva también establece que la comisión deberá reunirse periódicamente, recopilar información directamente de las familias militares y entregar un informe anual con recomendaciones al presidente. Salvo que sea prorrogada, tendrá una vigencia inicial de dos años.

Finalmente, la administración Trump sostuvo que la creación de este organismo busca reconocer el papel que desempeñan los cónyuges de los militares, quienes con frecuencia enfrentan cambios constantes de residencia, separaciones familiares debido a los despliegues y dificultades para mantener una carrera profesional estable mientras acompañan el servicio de sus parejas.

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