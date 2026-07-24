Cancillería de Colombia confirmó que tres colombianos están detenidos en Arabia Saudita

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, expidió un comunicado oficial en el que informó que tres colombianos estarían retenidos en el Reino de Arabia Saudita.

Según el documento, la situación de estas tres personas ha sido atendida desde el año pasado por esa cartera, a través de los consulados competentes y con el apoyo de la Embajada de Colombia ante el Reino de Arabia Saudita.

Aunque no se ha confirmado oficialmente la identidad de los tres colombianos, según un reporte del diario El Tiempo, se trataría de Héctor Eduardo Romero Martínez, de 53 años; Luis Eduardo Romero Jiménez, de 30 años, y Mauricio Patiño Gallego, de 62 años, quien además tendría nacionalidad colombo-estadounidense.

Asimismo, la Cancillería informó que ha coordinado con las autoridades locales la prestación de la asistencia consular correspondiente a estas personas, dentro del marco de sus competencias y en cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

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Los familiares de los colombianos detenidos han mantenido comunicación permanente con el Consulado de Colombia en El Cairo y con la Embajada de Colombia ante el Reino de Arabia Saudita para buscar una solución y poder reencontrarse con ellos.

“Los derechos de petición presentados por ellos han sido atendidos oportunamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015. Asimismo, han recibido atención presencial en Bogotá por parte del equipo del Grupo Interno de Trabajo de Asistencia a Connacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del acompañamiento institucional brindado a este caso”, afirmó la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que continuará haciendo seguimiento al caso y brindando asistencia para que los colombianos reciban el acompañamiento consular correspondiente mientras permanecen privados de la libertad.

Los tres connacionales fueron detenidos en Yemen y posteriormente trasladados a Arabia Saudita sin una orden judicial, por lo que sus familias denunciaron que permanecieron cerca de seis meses sin conocer su paradero.