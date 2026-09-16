Capturado en Colombia alias “Colombia”, cabecilla de narcotráfico y líder sicarial de “Los Tiguerones”, organización transnacional de Ecuador

Un señalado integrante de una estructura criminal transnacional que habría extendido sus actividades a distintas ciudades de Colombia fue capturado en Armenia, Quindío, luego de un trabajo coordinado entre la Policía y la Fiscalía. El anuncio fue realizado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien destacó que el hombre había sido identificado como un objetivo de alto valor por las autoridades.

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Se trata de alias “Colombia”, a quien Federico Gutiérrez señaló como presunto cabecilla de narcotráfico y líder sicarial de Los Tiguerones, organización criminal transnacional de Ecuador.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, el presunto criminal habría mantenido vínculos con actividades de narcotráfico y sicariato en diferentes puntos del país, entre ellos Cali, Medellín y Armenia.

Según explicó el alcalde, el señalado delincuente habría ingresado a Colombia en 2022 de manera irregular y, desde ese momento, habría iniciado actividades relacionadas con estructuras criminales. Esta situación llevó a las autoridades a realizar labores de inteligencia y seguimiento para establecer su ubicación.

Dentro de los hechos que le atribuyen aparece un homicidio ocurrido en Medellín durante ese mismo año. Alias “Colombia” es señalado como presunto responsable del asesinato de un ciudadano ecuatoriano que, según la información conocida por las autoridades, habría sido enviado por la propia organización criminal para reemplazarlo.

“En Medellín, en 2022, es señalado como presunto responsable del asesinato de un ciudadano ecuatoriano que habría sido enviado por la misma estructura para reemplazarlo”, señaló Gutiérrez al entregar detalles sobre el caso.

El mandatario también explicó que la investigación contó con la participación de las autoridades desde Medellín y que el señalado integrante de Los Tiguerones había sido incluido entre los objetivos prioritarios de los organismos de seguridad. Finalmente, fue localizado en Armenia, donde se concretó la captura.

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“Con Policía y Fiscalía desde aquí de Medellín había sido declarado objetivo de alto valor, y gracias a las autoridades fue ubicado y detenido en Armenia, Quindío”, afirmó el alcalde.

La información entregada por el alcalde de Medellín también deja ver los antecedentes que tendría el capturado en Ecuador. Según el mandatario, alias “Colombia” acumularía más de dos décadas de trayectoria delictiva y tendría una condena de 35 años de prisión en ese país por múltiples homicidios.

La captura se suma a las acciones de las autoridades contra integrantes de organizaciones dedicadas al narcotráfico y al sicariato que intentan establecerse o desarrollar operaciones en Medellín y otras zonas del país. La información oficial señala que el seguimiento al capturado permitió establecer su presencia en diferentes territorios hasta lograr su ubicación en Armenia.