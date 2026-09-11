"Capturado el salvaje que agredió a un vigilante en el barrio Modelia": Carlos Fernando Galán confirma detención de protagonista de violenta agresión en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este viernes la captura de un hombre que agredió a un vigilante en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, el pasado 5 de septiembre.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Galán informó que la captura se dio gracias a un trabajo conjunto entre el CTI de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Bogotá. “Capturado el salvaje que agredió a un vigilante en el barrio Modelia”, dijo.

“Como resultado del trabajo coordinado entre el CTI de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Bogotá, el hombre que el pasado 5 de septiembre agredió a un guarda de seguridad en Modelia, localidad de Fontibón, fue capturado. No sólo sería el responsable de esa agresión, sino que también habría amenazado a otro ciudadano, por lo que actualmente tiene medida de aseguramiento” agregó.

VEA TAMBIÉN Así fue el operativo aéreo que permitió la captura de un hombre que intentó evadir un control de la Policía en Bogotá: van más de 70 detenidos con estas operaciones o

El mandatario aseguró que “En este momento se adelanta la audiencia en la que la Fiscalía le imputará los hechos relacionados con la agresión contra el guarda de seguridad”.

El responsable había agredió con una piedra en la cabeza a Ricardo Rodríguez, un hombre de 63 años, quien se encuentra en cuidados intensivos tras el brutal ataque que quedó grabado por cámaras de seguridad del sector.

Después de la agresión, el delincuente le robó el teléfono celular al vigilante y se llevó también su bicicleta antes de huir del lugar. Rodríguez llevaba apenas 15 días trabajando en ese puesto.

El mayor Andrés Arcila, comandante de la Policía de Fontibón, informó que el hombre fue trasladado inicialmente al Hospital de Fontibón y posteriormente remitido al Hospital de Kennedy, donde permanece bajo atención médica. Según el oficial, el paciente presenta un estado clínico crítico.

Las autoridades señalaron que ya se adelantan labores de investigación y recopilación de videos de las cámaras de seguridad con el objetivo de identificar al responsable, establecer su ubicación y lograr su captura.

Vigilante permanece en UCI tras el ataque

Ricardo Rodríguez continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Kennedy. Debido a la inflamación cerebral provocada por las lesiones, hasta el momento no ha sido posible practicarle una cirugía en la cabeza.