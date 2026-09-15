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"La presión contra el ELN está dando resultados": Abelardo de la Espriella tras anunciar captura de alto mando en Villavicencio

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella - AFP
Abelardo de la Espriella - AFP
El mandatario aseguró que el detenido es requerido por la justicia por financiación del terrorismo, lavado de activos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes una importante captura de un integrante clave en la estructura criminal del ELN.

“En Villavicencio, gracias al trabajo articulado de la Fiscalía y nuestra Inteligencia Policial, se logró el sometimiento a la justicia de Gildardo Quinchía Giraldo, hombre de confianza y primo de alias ‘Pablito’, tercer cabecilla del COCE del grupo narcoterrorista ELN”, indicó De la Espriella en su cuenta oficial de X.

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El mandatario aseguró que Quinchía era requerido por la justicia por financiación del terrorismo, lavado de activos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

“De acuerdo con la investigación, habría participado en la movilización de más de 33.000 millones de pesos provenientes de actividades ilícitas asociadas al Frente de Guerra Oriental del ELN”, sostuvo De la Espriella.

El jefe de Estado, que llegó a la Presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto con una fuerte promesa de enfrentar el crimen organizado, afirmó que la cercanía de Quinchía con alias ‘Pablito’ “hace especialmente relevante la información que pueda entregar sobre las redes financieras, patrimoniales y de apoyo que sostienen al ELN”.

“El mensaje para los integrantes y colaboradores del ELN es claro: sométanse a la justicia. La presión del Estado seguirá aumentando. Vamos por sus cabecillas, sus estructuras, sus finanzas y sus redes de apoyo”, afirmó.

Y agregó que “en la Patria Milagro, al narcoterrorismo lo combatimos con inteligencia, autoridad y toda la fuerza legítima del Estado”.

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La captura de Quinchía es otro golpe al ELN luego de que, también este martes, De la Espriella anunciara que en una operación ofensiva de precisión quirúrgica las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, rescataron a ocho colombianos que permanecían secuestrados por el ELN en zona rural de Convención, Norte de Santander, en la región del Catatumbo.

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