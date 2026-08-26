Reforma pensional: esto es lo que cambiaría para los colombianos y cuándo comenzaría a aplicarse

La Corte Constitucional avaló los principales ejes de la reforma pensional impulsada por el gobierno Petro; sin embargo, ordenó que varios puntos regresen a la Cámara de Representantes para corregir problemas relacionados con el trámite legislativo.

La decisión significa que la estructura central del nuevo sistema pensional continúa vigente, aunque algunos artículos deberán volver al Congreso para surtir nuevamente el proceso de discusión y aprobación. Asimismo, cabe resaltar que la reforma comenzará a regir de manera integral el 1 de abril de 2027.

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Entre los elementos que quedaron firmes están tres de los cambios más importantes planteados por la reforma:

El porcentaje de las cotizaciones obligatorias que deberán dirigirse a Colpensiones.

La creación de un fondo administrado por el Banco de la República para manejar los recursos de los afiliados.

La organización del sistema en pilares solidario, semicontributivo y contributivo.

El primer punto clave es el traslado obligatorio de una parte de las cotizaciones a Colpensiones. Esto quiere decir que, con la reforma, todos los trabajadores aportarán hasta el límite salarial de 2,3 salarios mínimos, mientras que los ingresos superiores continuarán teniendo un componente de ahorro individual, es decir, en los fondos privados.

Esto cambia el modelo actual, en el cual los trabajadores pueden elegir entre Colpensiones y los fondos privados, y busca fortalecer el sistema público como eje principal de la protección para la vejez.

Fondo administrado por el Banco de la República

El segundo aspecto que permanece es el fondo especial administrado por el Banco de la República. La función de este mecanismo será manejar los recursos provenientes de los aportes pensionales bajo criterios de seguridad, transparencia y sostenibilidad financiera.

La idea es evitar que los dineros de los trabajadores sean utilizados para otros fines y garantizar que existan reservas para responder por las obligaciones futuras del sistema.

El sistema de pilares solidarios

El tercer elemento es la división del sistema en pilares. El pilar solidario está diseñado para beneficiar a los adultos mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad que no lograron cotizar lo suficiente para obtener una pensión.

El sistema de pilares se divide en dos:

Semicontributivo : busca proteger a quienes hicieron aportes durante su vida laboral, pero no alcanzaron los requisitos para pensionarse.

: busca proteger a quienes hicieron aportes durante su vida laboral, pero no alcanzaron los requisitos para pensionarse. Contributivo: mantiene el esquema para quienes sí realizan cotizaciones suficientes durante su trayectoria laboral.

¿Qué artículos de la reforma pensional deben regresar al Congreso?

La Corte determinó que varios puntos deben regresar al Congreso porque durante su aprobación se presentaron fallas en el procedimiento legislativo.

Cabe aclarar que esta devolución no significa que esos artículos hayan sido eliminados definitivamente, sino que la Cámara deberá volver a debatirlos y corregir los problemas identificados.

Artículo 11

Uno de los apartados devueltos es el inciso cuarto del artículo 11, relacionado con reglas del sistema contributivo. Su revisión será necesaria para garantizar que la forma como se establecen las obligaciones de los afiliados pase correctamente por el debate parlamentario.

Artículo 14

También regresa al Congreso el artículo 14, un punto relevante porque establece condiciones relacionadas con las prestaciones y los beneficios dentro del nuevo esquema pensional. La Corte pidió que este punto sea nuevamente revisado debido a problemas de trámite, no por haber definido que su contenido sea inconstitucional.

Artículo 19

Este artículo contiene una regla específica sobre el funcionamiento del sistema contributivo. Su regreso busca que el Congreso pueda discutir nuevamente la norma y dejar clara su aplicación.

Artículo 23

El parágrafo transitorio del artículo 23 también deberá ser estudiado otra vez. Este tipo de disposiciones son importantes porque determinan cómo se pasa del sistema actual al nuevo modelo y qué ocurre con las personas que ya estaban afiliadas antes de la entrada en vigor de la reforma.

Artículo 36

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Del mismo modo, regresa el artículo 36, relacionado con el régimen de transición. Este punto es especialmente sensible porque define qué personas podrían conservar condiciones del sistema anterior y cuáles entrarían plenamente al nuevo esquema.

Artículo 63

Este artículo hace parte de las disposiciones que regulan aspectos operativos del nuevo sistema pensional y establece reglas relacionadas con la forma en que funcionarán determinados componentes del modelo aprobado.

Para los ciudadanos, la importancia de este punto está en que define condiciones sobre cómo se aplicarán algunas reglas del sistema una vez entre en funcionamiento.

Artículo 84

El numeral quinto del artículo 84 hace parte del grupo de normas que desarrollan la aplicación del nuevo modelo y determinan responsabilidades, condiciones o procedimientos para que el sistema opere.

Aunque no fue declarado inconstitucional por su contenido, la Corte encontró que su aprobación tuvo un problema de forma, por lo que debe ser revisado.

Artículo 92

En el mismo sentido, el artículo 92 hace parte de las disposiciones que permiten poner en marcha el nuevo sistema y establecer cómo deben aplicarse las reglas aprobadas por el Congreso. Al regresar, los congresistas deberán revisar nuevamente el texto para corregir el procedimiento utilizado durante su aprobación.

Artículo 93

Este artículo había generado debate porque incluye disposiciones relacionadas con grupos poblacionales específicos dentro del sistema pensional.

Proposición

Finalmente, deberá revisarse una proposición que buscaba incorporar un artículo nuevo a la reforma. Según la Corte, algunos de estos contenidos no tuvieron el debate suficiente durante el trámite legislativo, por lo que deben regresar a la Cámara.