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Abelardo de la Espriella

De la Espriella reveló golpe al narcotráfico en Quindío: incautan 650 kilos de cocaína y la droga estaría avaluada en más de dos mil millones de pesos

septiembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
De la Espriella reveló golpe al narcotráfico en Quindío - EFE y Captura de Redes
De la Espriella reveló golpe al narcotráfico en Quindío - EFE y Captura de Redes
Según la publicación del presidente, la droga tendría un valor aproximado de $2.275 millones y pretendía ser movilizada por la ruta Palmira-Tocancipá.

Un nuevo golpe contra las redes del narcotráfico fue reportado este sábado en el departamento del Quindío. De acuerdo con la información divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), y con apoyo del Ejército, incautó 650 kilos de clorhidrato de cocaína que eran movilizados ocultos en una caleta dentro de un vehículo tipo cisterna.

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El procedimiento se produjo en La Tebaida, Quindío, donde las autoridades localizaron el cargamento distribuido en 650 paquetes. En el operativo también fue capturado un hombre señalado de transportar el alijo, de acuerdo con el reporte entregado por el mandatario.

Según la publicación de De la Espriella, la droga tendría un valor aproximado de $2.275 millones y pretendía ser movilizada por la ruta Palmira-Tocancipá. El presidente aseguró que, con la incautación, se evitó que más de 1,6 millones de dosis llegaran a las calles.

Cabe resaltar que el operativo se suma a una serie de incautaciones realizadas este año en las carreteras del Quindío. Un balance publicado en julio señalaba que, para ese momento, las autoridades habían incautado 2.669 kilos de clorhidrato de cocaína y 3.488 kilos de marihuana en las vías del departamento durante 2026.

El corredor vial resulta estratégico para las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes debido a su conexión con diferentes zonas del país. Precisamente, el uso de vehículos de carga para ocultar grandes cantidades de droga ha sido una de las modalidades enfrentadas por las autoridades durante los controles en carretera.

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El resultado fue destacado por De la Espriella como parte de la ofensiva de su Gobierno contra las estructuras dedicadas al narcotráfico. “Seguimos cerrándoles las rutas a los narcotraficantes”, afirmó en su publicación, en la que también señaló que la estrategia estará dirigida contra la droga, los vehículos, las redes de transporte y las finanzas de estas organizaciones.

Finalmente, la incautación ocurre en medio de una ofensiva nacional contra el tráfico de drogas. En las últimas semanas, el Gobierno ha reportado importantes decomisos de cocaína y otras sustancias, mientras la Fuerza Pública mantiene operativos sobre corredores utilizados para el transporte de estupefacientes. Por ahora, la investigación deberá establecer quiénes estaban detrás del cargamento y cuál era su destino final.

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