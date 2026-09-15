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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Metro de Caracas

Metro de Caracas habilita transporte superficial por trabajos en la Línea 2

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Personas caminan en una estación del Metro de Caracas - Foto de referencia: EFE
Personas caminan en una estación del Metro de Caracas - Foto de referencia: EFE
Las unidades de MetroBús cubrirán el trayecto entre Antímano y Las Adjuntas durante el horario matutino para facilitar el traslado de los usuarios.

El Metro de Caracas activó una ruta especial de contingencia con unidades de MetroBús (sistema de autobuses urbanos que funciona como transporte superficial y alimentador del Metro de Caracas).

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Esto, con la finalidad de atender a los usuarios durante las labores de mantenimiento que se ejecutan en la vía férrea de la Línea 2.

Según la dirección de la estatal venezolana, "el servicio terrestre conectará las estaciones Antímano y Las Adjuntas mediante un circuito continuo".

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"Se hace con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los pasajeros en el suroeste de Caracas mientras avanzan los trabajos", precisó la instancia.

"La ruta funcionará durante el horario de mayor demanda de la mañana, desde las 5:45 a. m. hasta las 9:30 a. m.", acotó.

A su vez, añadió: "La medida forma parte del Plan de Estabilización y Saneamiento de la vía férrea de la Línea 2, que contempla trabajos de mantenimiento correctivo en distintos puntos del sistema".

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Entre las labores previstas se encuentra la sustitución progresiva y el mantenimiento de tramos estratégicos de rieles.

Por ello, el Metro de Caracas pidió a los usuarios tomar previsiones y seguir las instrucciones del personal operativo durante la ejecución de los trabajos.

A pesar de estos trabajos, hasta la fecha, el Metro de Caracas sufre un grave deterioro generalizado en su infraestructura, trenes y servicios debido a la falta de mantenimiento, las fallas eléctricas y la crisis económica.

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