¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

El retorno a Venezuela de María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas, ha generado un sentimiento de esperanza entre los venezolanos que anhelan un cambio y el fin de la dictadura chavista que lleva décadas en el poder. Desde Estados Unidos, la diáspora venezolana celebró el regreso de su líder al país y sigue de cerca el efecto que tiene para sus vidas. Además, desde ya se analiza el efecto que tendría dicho acontecimiento en el voto hispano de cara a las elecciones de medio término en EE. UU.