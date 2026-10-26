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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado
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¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
El retorno a Venezuela de María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas, ha generado un sentimiento de esperanza entre los venezolanos que anhelan un cambio y el fin de la dictadura chavista que lleva décadas en el poder. Desde Estados Unidos, la diáspora venezolana celebró el regreso de su líder al país y sigue de cerca el efecto que tiene para sus vidas. Además, desde ya se analiza el efecto que tendría dicho acontecimiento en el voto hispano de cara a las elecciones de medio término en EE. UU.

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