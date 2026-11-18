La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance informó este miércoles que obtuvo una orden judicial emitida por los tribunales del Mercado Global de Abu Dabi (ADGM) con el propósito de avanzar en la recuperación de los activos digitales sustraídos durante un incidente de seguridad registrado el 29 de octubre, con la fijación de un congelamiento de fondos por una suma de 6.500 millones de dólares.

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De acuerdo con el pronunciamiento oficial de la compañía, los activos afectados por el suceso ya fueron restituidos en su totalidad a los usuarios al absorber el impacto financiero correspondiente, mientras que la nueva resolución judicial busca impedir que los responsables del ilícito movilicen los recursos sustraídos mediante herramientas legales y mecanismos de notificación vinculados a la tecnología blockchain.

La medida dispuesta por la autoridad judicial de Abu Dabi contempla un congelamiento de alcance mundial frente a personas desconocidas señaladas como presuntos responsables del fraude, además de órdenes de restitución y restricciones sobre determinados demandados identificados que mantienen fondos congelados sin atribución de conducta ilícita alguna, bajo la representación jurídica del bufete Gibson Dunn.

“La compañía continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para rastrear y recuperar los fondos”, afirmó Dugan Bliss, asesor jurídico general adjunto de Binance, al subrayar que la responsabilidad de la plataforma no concluye con la reposición de los activos afectados.



El núcleo operativo de esta acción legal se apoya en un registro dinámico de 26.000 direcciones de billeteras digitales vinculadas a los activos sustraídos, el cual se actualizará de forma permanente para que plataformas de intercambio, emisores y actores del mercado puedan bloquear transferencias y facilitar el rastreo de los movimientos financieros.

La obtención de este respaldo judicial ante el ADGM responde además a la necesidad de contar con mandatos formales que brinden certeza jurídica a las entidades colaboradoras al momento de retener, liberar o restituir activos digitales, en coordinación con fuerzas del orden, autoridades competentes, emisores, plataformas de intercambio y firmas especializadas en inteligencia blockchain.

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Binance anunció que continuará con la publicación de actualizaciones verificadas a medida que avance el procedimiento judicial, mientras que el comunicado oficial no identifica a los responsables ni detalla la forma en que se produjo el incidente de seguridad.