Reportan fuertes combates entre el Ejército y Farc en Timba, Valle del Cauca: impactantes imágenes dejan en evidencia la capacidad militar

Durante la mañana de este jueves, 5 de noviembre, los habitantes de Timba, en el departamento del Valle del Cauca, reportaron fuertes combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc.

Debido a esto, se ha generado que las comunidades permanezcan confinadas por el sonido de los disparos de fusiles y el temor de que sean alcanzadas por las balas.

La Tercera División del Ejército Nacional se pronunció y precisó que continúan las operaciones militares en la zona contra las disidencias.

“Tropas de la #TerceraDivisión, con capacidades especiales de @Ejercito_Davaa, apoyo de @FuerzaAereaCol y en coordinación con @PoliciaColombia, sostienen combates en el sector de Timba, #ValleDelCauca, contra integrantes de la estructura Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco”, señaló.

Asimismo, indicó que la maniobra militar se realiza con el fin de neutralizar amenazas contra la población.

“La maniobra militar continúa con el propósito de afectar la capacidad armada de esta estructura, neutralizar amenazas contra la población civil y mantener el control de este corredor estratégico del suroccidente del país”, agregó.

Asimismo, el comunicado está acompañado de un video en el que se ve un helicóptero sobrevolando la zona y a soldados fuertemente armados.

Cabe resaltar que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el pasado 29 de octubre el golpe que le dieron a las disidencias en Tuluá, Valle del Cauca, con la captura de cinco presuntos integrantes de este grupo armado ilegal.

“En Tuluá, nuestro Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, logró la captura en flagrancia de cinco narcoterroristas integrantes del Frente 57 Yair Bermúdez, entre ellos alias Brayan, señalado cabecilla de una comisión armada, y alias Sebastián o Caquetá, su segundo al mando”, anunció el mandatario de los colombianos.

Según el presidente, en medio de la operación militar lograron decomisarles siete fusiles, dos pistolas, municiones de diferentes calibres, equipos de comunicación y material de intendencia.

“¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! Seguimos golpeando las estructuras criminales, debilitando su capacidad armada y recuperando la seguridad de nuestros territorios. En la Patria Milagro no hay espacio para quienes pretenden someter a los colombianos mediante las armas y el terror. ¡Vamos por todos los cabecillas!”, agregó.