Centros comerciales de Caracas aplicarán "plan de ahorro eléctrico": estos son los horarios

Los centros comerciales en Caracas, Venezuela, reducirán su consumo eléctrico. La medida forma parte de un "plan de ahorro energético" que se extenderá durante ocho semanas.

Este plan de ahorro fue "acordado" entre el régimen venezolano y la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo).

Supuestamente, con el propósito de reducir el consumo y contribuir a la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En ese orden de ideas, los centros comerciales deberán ajustar sus operaciones y aplicar una reducción del consumo eléctrico en dos franjas horarias.

Primer bloque: de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. y segundo bloque: de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

Además, atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

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Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

La jefe encargada del régimen le solicitó a la población el "uso racional de la electricidad y el agua ante el impacto pronosticado del fenómeno climático".