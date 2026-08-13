Según dirigente político chavista, el colapso eléctrico de Venezuela no tendría nada que ver con años de abandono y falta de mantenimiento: "Lanzaron un misil y apagaron el país"

Según recientes declaraciones de un dirigente político chavista, el colapso eléctrico de Venezuela no tendría nada que ver con años de abandono y falta de mantenimiento.

Para el colaborador del régimen, en Venezuela lanzaron un “misil” contra el sistema eléctrico nacional, específicamente "en el Caroní".

Más temprano, otro integrante de la dictadura dijo que los apagones en el Zulia se deben al "enredo de papagayos" en cableados de alta tensión.

Así lo expresó Giancarlo Di Martino, alcalde chavista de Maracaibo. El político afín al régimen pidió a padres y representantes evitar que los niños vuelen papagayos cerca de tendidos eléctricos.

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"Hacemos un llamado a los padres y representantes: si quieren volar un papagayo, pueden hacerlo, pero no pueden hacerlo donde vean líneas eléctricas", mencionó ante periodistas.

Según Di Martino, cuando los papagayos quedan atrapados en las líneas de alta tensión, pueden provocar fallas que afectan la distribución de electricidad proveniente de Termozulia.

Lo cierto es que los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

Además atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

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Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.