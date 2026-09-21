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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Corea del Norte

Régimen de Corea del Norte asegura que probó con éxito un "nuevo tipo de arma"

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Televisión de Corea del Sur informa sobre misiles lanzados por Corea del Norte - Foto: AFP
Televisión de Corea del Sur informa sobre misiles lanzados por Corea del Norte - Foto: AFP
El anuncio se hizo dos días después de que Corea del Sur y Japón afirmaran que Pyongyang lanzó dos misiles balísticos de corto alcance a aguas cercanas a su costa este.

El líder del régimen norcoreano Kim Jong Un observó la prueba de un sistema de "nuevo tipo de arma", que exaltó como evidencia de la avanzada tecnología militar del país, informó este martes la prensa estatal de Corea del Norte.

El anuncio se hizo dos días después de que Corea del Sur y Japón afirmaran que Pyongyang lanzó dos misiles balísticos de corto alcance a aguas cercanas a su costa este, que los dos países condenaron como amenazas a la paz y la seguridad regionales.

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La agencia a cargo de misiles en Corea del Norte "probó exitosamente un nuevo tipo de arma" el domingo en presencia del líder Kim, informó la agencia noticiosa oficial KCNA.

No precisó en qué consiste el nuevo sistema de armas, pero señaló que Kim elogió el lanzamiento como "una demostración impresionante de tecnología de defensa ultramoderna".

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Kim advirtió que los avances darán a los adversarios "un dolor de cabeza incurable y un golpe muy cruel e inevitable", señaló KCNA.

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