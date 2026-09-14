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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Donald Trump

"Es posible, es posible": Trump abre la puerta a encuentro con Delcy Rodríguez en Nueva York

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Durante sus declaraciones, Trump también hizo referencia a las relaciones comerciales entre ambos países, específicamente en materia energética.

En declaraciones recientes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó la posibilidad de reunirse con Delcy Rodríguez, jefa interina del régimen de Venezuela, durante su visita a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Puede que lo haga, ¿sabe? Puede que lo haga", respondió Trump al ser consultado sobre un eventual encuentro.

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Este posible encuentro marcaría un hito histórico, ya que sería la primera vez en 25 años que un alto representante de la dictadura venezolana pisa territorio estadounidense.

La última visita de esta naturaleza se remontaría a tiempos previos a la presidencia de Hugo Chávez, lo que subraya la magnitud del simbolismo político de esta potencial reunión.

Durante sus declaraciones, Trump también hizo referencia a las relaciones comerciales entre ambos países, específicamente en materia energética.

"Bueno, ya tenemos el petróleo, que implica miles de millones de barriles de petróleo al mes", afirmó el mandatario estadounidense, destacando la importancia del acuerdo petrolero vigente entre Washington y Caracas.

La posibilidad de este encuentro ha generado análisis en círculos diplomáticos, pues Estados Unidos parece dispuesto a normalizar las relaciones con Venezuela sin exigir previamente reformas democráticas o procesos electorales transparentes.

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Esta postura representa un giro en la política exterior estadounidense hacia el país sudamericano.

Un eventual apretón de manos entre representantes de ambos gobiernos en el marco de la ONU, si bien no constituiría un reconocimiento formal o legitimación del gobierno venezolano, enviaría una señal clara sobre las prioridades de la Casa Blanca.

Los observadores internacionales interpretan este movimiento como una indicación de que los intereses energéticos y económicos prevalecen sobre consideraciones de promoción democrática.

El contexto de estas declaraciones cobra relevancia considerando las sanciones históricas que Estados Unidos ha mantenido contra funcionarios del régimen venezolano y las tensiones diplomáticas de las últimas décadas.

La posible reunión en Nueva York representaría un deshielo significativo en las relaciones bilaterales.

Cabe recordar que, el pasado jueves, el Gobierno Trump confirmó que acordó con Venezuela restablecer las relaciones diplomáticas y consulares en Estados Unidos.

El Departamento de Estado se lo confirmó a NTN24 justo después de que ese mismo día, el 11 de septiembre, se conociera que el consulado venezolano en Nueva York fue remodelado.

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"Estados Unidos apoyará al pueblo venezolano y colaborará con las autoridades provisionales y con la sociedad venezolana en general para impulsar el plan de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación económica, reconciliación política y transición hacia un gobierno elegido democráticamente", señaló la cartera del Gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, el organismo del Gobierno Trump dejó entrever que esto es un nuevo paso hacia el proceso de transición política en Venezuela.

"Las autoridades provisionales podrán acreditar a diplomáticos en Estados Unidos e iniciar el proceso de restablecimiento de la presencia diplomática, tal y como se anunció este mes", finalizó.

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