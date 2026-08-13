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Apagones Venezuela

Repetida narrativa: alcalde chavista de Maracaibo dice que apagones en Zulia se deben al "enredo de papagayos" en cableados de alta tensión

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Giancarlo Di Martino, alcalde chavista de Maracaibo / Niños volando papagayos (cometas) - Fotos de referencia: EFE / X
Giancarlo Di Martino, alcalde chavista de Maracaibo / Niños volando papagayos (cometas) - Fotos de referencia: EFE / X
El político afín al régimen pidió a padres y representantes evitar que los niños vuelen papagayos cerca de tendidos eléctricos.

Para Giancarlo Di Martino, alcalde chavista de Maracaibo, los apagones en el estado Zulia se deben al "enredo de papagayos" (cometas) en los cableados de alta tensión.

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El político afín al régimen pidió a padres y representantes evitar que los niños vuelen papagayos cerca de tendidos eléctricos.

"Hacemos un llamado a los padres y representantes: si quieren volar un papagayo, pueden hacerlo, pero no pueden hacerlo donde vean líneas eléctricas", mencionó ante periodistas.

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Según Di Martino, cuando los papagayos quedan atrapados en las líneas de alta tensión, pueden provocar fallas que afectan la distribución de electricidad proveniente de Termozulia.

"No fue falta de trabajo del Gobierno Nacional o Regional, fue un papagayo que se quedó allí enredado en una de las líneas y produjo una situación que costó casi cinco horas de trabajo a los trabajadores para recuperar esa línea tan importante, que tuvo efecto más allá de Maracaibo", comentó.

"No se puede elevar papagayo cerca del cableado porque hace mucho daño. Váyanse al parque Ana María Campos, váyanse a la Vereda del Lago, váyanse a sitios donde no exista este tipo de cableado", añadió.

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En otras ocasiones, dirigentes y autoridades chavistas en Venezuela han atribuido fallas e interrupciones eléctricas al enredo de papagayos en el cableado de alta tensión.

En 2011, por ejemplo, la dictadura atribuyó un apagón a una iguana que supuestamente mordió un cable de alta tensión.

Con los años, este tipo de "explicaciones" se han vuelto un meme y una burla popular para criticar las fallas del sistema eléctrico.

Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

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