Gobierno de Colombia confirmó que rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Irán

El Gobierno de Colombia, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen de Irán.

La decisión, que se dio hace una semana, apenas se da a conocer justamente en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

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"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, informa que, a partir del 19 de septiembre de 2026, rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán", señala el comunicado.

Según la cartera del Gobierno de Abelardo de la Espriella, la decisión "responde a los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional, teniendo en cuenta presuntos vínculos del gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país".

Colombia, además, tuvo en cuenta las "violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el gobierno iraní en su territorio, los ataques verificados contra países que no son parte del conflicto en el Medio Oriente, el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucción de las autoridades a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance de su programa nuclear".

Asimismo, aclara que la medida dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, aclara que lo anterior "no significa la ruptura de relaciones consulares, según lo previsto en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963".

Finalmente, el comunicado menciona que "la defensa de la soberanía nacional constituye un eje irrenunciable de la política exterior colombiana".

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Este anuncio se da también en medio del conflicto entre el régimen iraní y Estados Unidos, principal aliado de Colombia y con quien el Gobierno de Abelardo de la Espriella se ha alineado en materia de seguridad y diplomacia.