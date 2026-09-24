NTN24
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Irán

Gobierno de Colombia confirmó que rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Irán

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Según la cartera del Gobierno de Abelardo de la Espriella, la decisión "responde a los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica.

El Gobierno de Colombia, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen de Irán.

La decisión, que se dio hace una semana, apenas se da a conocer justamente en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

o

"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, informa que, a partir del 19 de septiembre de 2026, rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán", señala el comunicado.

Según la cartera del Gobierno de Abelardo de la Espriella, la decisión "responde a los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional, teniendo en cuenta presuntos vínculos del gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país".

Colombia, además, tuvo en cuenta las "violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el gobierno iraní en su territorio, los ataques verificados contra países que no son parte del conflicto en el Medio Oriente, el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucción de las autoridades a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance de su programa nuclear".

Asimismo, aclara que la medida dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, aclara que lo anterior "no significa la ruptura de relaciones consulares, según lo previsto en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963".

Finalmente, el comunicado menciona que "la defensa de la soberanía nacional constituye un eje irrenunciable de la política exterior colombiana".

o

Este anuncio se da también en medio del conflicto entre el régimen iraní y Estados Unidos, principal aliado de Colombia y con quien el Gobierno de Abelardo de la Espriella se ha alineado en materia de seguridad y diplomacia.

Temas relacionados:

Irán

Régimen de Irán

Gobierno de Colombia

Relaciones diplomáticas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechiflada: así pasea Delcy Rodríguez por la ONU mientras a María Corina Machado, aclamada, le niegan entrada a su país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Irán tiene mucho miedo de atacar Israel": Alberto Spektorowski tras discurso de Netanyahu en la ONU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Sin palabras": capturan a exfuncionario del régimen de Venezuela con droga en el aeropuerto de Barajas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Carrera política de Marco Rubio en ascenso: designado como nuevo asesor de seguridad nacional

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

El giro del chavismo frente al “imperialismo” en la ONU: Del azufre de Chávez al agradecimiento de Delcy

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Política

Ver más
Firma de un memorando de entendimiento durante una reunión celebrada en Cardiff - Foto: EFE
Reino Unido

Escocia, Gales e Irlanda del Norte anuncian que buscarán su independencia del Reino Unido: "El futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea"

Vladimir Putin y Donald Trump (EFE)
Donald Trump

El Kremlin asegura que Putin y Trump tuvieron una conversación "extremadamente franca" que duró una hora

Delcy Rodríguez en la ONU - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Adelantan intervención de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU: hablará este miércoles y no el jueves como estaba previsto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Eclipse lunar - Foto Canva
Eclipse de Luna

Así se tiñó de rojo el cielo en América con el impresionante eclipse lunar: el último del año

Con ayuda de EEUU, el régimen busca acuerdo para movilizar toneladas de oro desde Londres - Fotos: AFP / Canva
Oro venezolano

Con ayuda de EEUU, el régimen busca acuerdo para movilizar 31 toneladas de oro retenidas por Londres

Golpe al Tren de Aragua-Foto: Redes
El Tren de Aragua

Nuevo golpe al Tren de Aragua: mega operativo deja varios capturados en la ciudad de Bogotá

Fotografía de un bicitaxi transitando este martes con un panel solar en La Habana-Foto: EFE
crisis energética

Cubanos sufrieron otro apagón durante el fin de semana: reina la oscuridad y desesperación

Primer plano de manos intercambiando dinero - Foto de referencia: Pexels
Corrupción

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Una de las imágenes que dejó el encuentro entre Delcy RodrÍguez y Donald Trump- EFE
Delcy Rodríguez

Revelan más imágenes del encuentro entre Trump y Delcy Rodríguez en Nueva York: la inédita escena que dejó la reunión

Imágenes muestran graves daños a bases de Estados Unidos tras ataques del régimen de Irán
Estados Unidos

Imágenes muestran graves daños a bases de Estados Unidos tras ataques del régimen de Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023