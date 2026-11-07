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Sábado, 07 de noviembre de 2026
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Nayib Bukele

Macabro perfil de pandillero Wilson Joseph que lidera peligrosa banda haitiana que está en la mira de Bukele

noviembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, adelanta una importante operación en Haití para rescatar con vida a cuatro de sus soldados, quienes fueron secuestrados por pandilleros de ese país. En medio del despliegue, Wilson Joseph, alias ‘Lanmò San Jou’, cabecilla de la organización criminal haitiana 400 Mawozo, pidió mediación de la ONU. El criminal de 33 años es conocido con dicho alias que traduce “muerte sin vida”.

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