DE LA ESPRIELLA CONTRAATACA "CON TODA LA FUERZA": macro operativo en Tolima tras trágico atentado

Gabriel Perozo, presidente de América Hispana, analizó en NTN24 la ofensiva anunciada por Abelardo de la Espriella tras el atentado en Granada, Tolima. El invitado se refirió a la decisión del mandatario de intensificar las operaciones militares y respaldó el despliegue de la Fuerza Pública contra los grupos armados responsables de ataques a la población civil.