"Coches bomba, drones y subregistro oficial": análisis de la incesante violencia en México

El reciente ataque con carro bomba en Zacatecas que dejó 11 heridos ha vuelto a colocar en el centro del debate la escalada de violencia explosiva en México, un fenómeno que, según expertos, presenta un grave problema de registro oficial. El atentado ocurre mientras México y Estados Unidos ya pusieron en marcha la 'Operación Águila Alta' para detectar e inhabilitar drones utilizados por grupos criminales en la frontera entre Tijuana y San Diego.

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En el programa Mesa de Periodistas, Abel Martínez, periodista de investigación de Meganoticias; Salvador Frausto, director de investigaciones especiales Grupo Milenio; y Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, analizan dicho asunto.