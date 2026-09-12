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Sábado, 12 de septiembre de 2026
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México

"Coches bomba, drones y subregistro oficial": análisis de la incesante violencia en México

septiembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
En el programa Mesa de Periodistas, Abel Martínez, periodista de investigación de Meganoticias; Salvador Frausto, director de investigaciones especiales Grupo Milenio; y Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, la nueva tecnología del terror en México.

El reciente ataque con carro bomba en Zacatecas que dejó 11 heridos ha vuelto a colocar en el centro del debate la escalada de violencia explosiva en México, un fenómeno que, según expertos, presenta un grave problema de registro oficial. El atentado ocurre mientras México y Estados Unidos ya pusieron en marcha la 'Operación Águila Alta' para detectar e inhabilitar drones utilizados por grupos criminales en la frontera entre Tijuana y San Diego.

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En el programa Mesa de Periodistas, Abel Martínez, periodista de investigación de Meganoticias; Salvador Frausto, director de investigaciones especiales Grupo Milenio; y Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, analizan dicho asunto.

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