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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Miguel Uribe Turbay
Programa: Club de Prensa

¿Puede la visita de Marco Rubio a Colombia esclarecer el asesinato de Miguel Uribe? Abogado de la familia responde

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizó graves señalamientos contra el expresidente colombiano, Gustavo Petro, al afirmar que durante una visita a la ciudad de Manta habría mantenido contacto con alias 'Fito', líder de la banda criminal 'Los Choneros', actualmente extraditado a Estados Unidos. Para hablar sobre este tema, Víctor Mosquera, abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay, conversó con el programa Club de Prensa de NTN24.

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