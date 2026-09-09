¿Puede la visita de Marco Rubio a Colombia esclarecer el asesinato de Miguel Uribe? Abogado de la familia responde

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizó graves señalamientos contra el expresidente colombiano, Gustavo Petro, al afirmar que durante una visita a la ciudad de Manta habría mantenido contacto con alias 'Fito', líder de la banda criminal 'Los Choneros', actualmente extraditado a Estados Unidos. Para hablar sobre este tema, Víctor Mosquera, abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay, conversó con el programa Club de Prensa de NTN24.