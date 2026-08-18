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Esto fue lo que reveló la autopsia de Hayden Panettiere tras su muerte a los 36 años

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Muere la actriz estadounidense Hayden Panettiere- Foto: AFP
Muere la actriz estadounidense Hayden Panettiere- Foto: AFP
Panettiere falleció el domingo 16 de agosto a los 36 años, luego de que los servicios de emergencia fueran llamados a una vivienda en Greenville, donde encontraron a una mujer inconsciente.

La muerte de la actriz Hayden Panettiere, reconocida por sus participaciones en producciones como Heroes, Nashville y la saga Scream, continúa siendo investigada por las autoridades de Carolina del Sur.

Panettiere falleció el domingo 16 de agosto a los 36 años, luego de que los servicios de emergencia fueran llamados a una vivienda en Greenville, donde encontraron a una mujer inconsciente.

Un día después de su fallecimiento, la Oficina del Forense del Condado de Greenville confirmó que se había realizado la autopsia. Sin embargo, los primeros análisis no fueron suficientes para establecer cuál fue la causa de su muerte. Las autoridades señalaron que serán necesarios estudios adicionales para determinar qué ocurrió.

Según el informe preliminar, los investigadores no encontraron señales de traumatismo que pudieran estar relacionadas con el fallecimiento. Cuando los equipos de emergencia llegaron a la residencia, ubicada en el complejo Judson Mill Lofts, Panettiere se encontraba en paro cardíaco.

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Durante los últimos años, la actriz había hablado abiertamente sobre distintos momentos difíciles de su vida. En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, recordó su experiencia como actriz desde pequeña, la maternidad, su salud mental y la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció en 2023 a los 28 años. Hayden también explicó públicamente cómo esa pérdida afectó su vida y las emociones que tuvo que enfrentar después de la muerte de su hermano.

Panettiere era madre de Kaya, hija que tuvo junto al exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Su última aparición pública conocida ocurrió en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, donde fue vista en compañía de una amiga.

La actriz comenzó su carrera desde muy joven y logró consolidarse tanto en televisión como en el cine. Uno de sus personajes más recordados fue Claire Bennet en Heroes. También alcanzó gran reconocimiento como Juliette Barnes en la serie musical Nashville, producción en la que participó entre 2012 y 2018 y por la que obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro.

A lo largo de su trayectoria también formó parte de películas como Remember the Titans, Raising Helen, Ice Princess y Scream 4. Nacida y criada en Palisades, Nueva York, Panettiere creció en una familia vinculada al entretenimiento y al servicio público: su madre era actriz de telenovelas y su padre trabajaba como capitán del cuerpo de bomberos. Durante su infancia apareció en reconocidas series como Ally McBeal y Malcolm in the Middle.

Antes de su muerte, Panettiere concedió una de sus últimas entrevistas a la revista para padres Dear Momé. En ella reflexionó sobre el momento personal que atravesaba y aseguró que continuaba trabajando en sí misma y enfrentando el presente día a día.

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