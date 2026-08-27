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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Extradición
Programa: El Informativo

Se descongelan las extradiciones: De la Espriella autoriza extradición de delincuentes a EEUU

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Desde el primer día de gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella ha puesto mano dura contra los grupos criminales, los cuales han sido fuertemente atacados e interceptados por parte de las autoridades. En medio de sus medidas contra las organizaciones narcoterroristas, el mandatario anuncio la reactivación de las extradiciones, las cuales estuvieron congeladas durante la administración de Gustavo Petro, debido a que este en muchas ocasiones considero a los integrantes de grupos al margen de la ley como “gestores de paz”.

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