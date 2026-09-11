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James Rodríguez

No se guardó nada: James Rodríguez reveló por qué fichó por Nacional y le dijo "no" al Junior de Barranquilla

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez, futbolista colombiano (AFP)
James Rodríguez, futbolista colombiano (AFP)
Sin esperar por volver a la actividad, Rodríguez se estrenó la camiseta del 'Verde' y ya hizo parte del entrenamiento del club de este viernes en la sede deportiva de Guarne, Antioquia.

El mundialista James Rodríguez, de 35 años, se convirtió en el fichaje más importante de los últimos años en el fútbol colombiano tras llegar a Atlético Nacional.

Tras su participación en el Mundial 2026 y su frustrante paso por la MLS, el 10 defenderá los colores del club más laureado del país.

"James Rodríguez es Atlético Nacional. El más grande al más grande", anunció en X el ganador de la Copa Libertadores en 1989 y 2016, sin precisar los términos del contrato.

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El talentoso zurdo puso fin de esta manera al interrogante sobre el futuro de su carrera, lastrada en los últimos años por numerosas lesiones y encontronazos con los técnicos de sus equipos.

El mediocampista creativo estaba sin club desde que dejó al Minnesota United en julio. El cuadro de la MLS fue su octavo conjunto en apenas seis años y allí disputó pocos minutos.

Sin esperar por volver a la actividad, Rodríguez se estrenó la camiseta del 'Verde' y ya hizo parte del entrenamiento del club de este viernes en la sede deportiva de Guarne, Antioquia.

Justamente desde la sede el club preparó una presentación ante los medios en la que el '10' pudo dar detalles sobre su sorpresivo fichaje y lo que espera conseguir con el cuadro 'verdolaga'.

Una de las respuestas más esperadas era la de su fallido fichaje por el Junior de Barranquilla.

A comienzos de 2025, la directiva del Junior de Barranquilla, encabezada por Fuad Char, lideró fuertes acercamientos, pero la novela terminó en una fuerte ruptura personal.

"¿Por qué antes no a Junior y ahora sí a Nacional? Eso de Junior yo creo que ya es pasado, ahora estoy acá, estoy aquí feliz, creo que este club y esta camiseta es la que más pesa aquí en Colombia, así que dicho esto pues ya está", dijo el mediocampista.

El '10' colombiano dijo también que sueña con ganar la Copa Libertadores con su nuevo club, para ampliar un palmarés que incluye dos Champions conquistadas con el Real Madrid.

"Los sueños es poder ganar todo: copas, ligas, esa Copa que está acá al lado mío", dijo el creativo durante su presentación, a las afueras de Medellín, en referencia a un trofeo del principal torneo de clubes de América.

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"Ya pude ganar Champions League, dos, si gano esta es otro sueño más. Hay que mirar es lo que está mucho más cerca, que es liga y también copa (local), así que vamos a ir por absolutamente todo", agregó.

Nacional no está clasificado a la Libertadores 2027, aunque confeccionó una nómina competitiva que le permite aspirar con realismo a cumplir ese propósito.

Con su inesperado regreso a su país, donde no jugaba desde 2007 con el Envigado, el talentoso zurdo protagonizó la contratación más despampanante de los últimos años en el fútbol de Colombia.

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