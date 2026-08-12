Colombia autorizó a EE. UU. para realizar operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico y "destruir a los terroristas y las redes de terror", según Pete Hegseth

El Gobierno de Colombia autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en "su lucha" contra el narcotráfico, según lo anunció desde Panamá el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth.

Esta cooperación se anuncia tras la decisión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de ingresar a una coalición antidrogas liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, dijo Hegseth durante una reunión de la alianza.

"A través del recién inaugurado presidente (...), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror", señaló el jefe del Pentágono.

Desde la cumbre, el funcionario también aseguró que los carteles serán tratados como el ISIS del Hemisferio Occidental.

"Narco terroristas, miembros de pandillas y traficantes de drogas y seres humanos — organizaciones terroristas designadas, el ISIS y Al Qaeda del hemisferio occidental. No son diferentes, ¡y deben ser TRATADOS como tal!", dijo Hegseth.

El pasado viernes, durante su investidura en un regimiento militar, el nuevo mandatario colombiano manifestó su intención de enfrentar "sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales", al tiempo que descartó cualquier negociación de paz con los grupos armados.

Ese mismo día, el Gobierno de Estados Unidos hizo oficial que destinará, mediante el Departamento de Estado, una ayuda de 1.000 millones de dólares para Colombia en materia de seguridad.

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Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo y Estados Unidos, a su vez, el mayor consumidor.

En el país operan varios grupos ilegales que se financian del narcotráfico.